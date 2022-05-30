Пермь, 30 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Пермском крае 30 мая ожидаются дожди, грозы и град. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Град

Дожди затронут всю территорию региона. На сервере Прикамья они могут иметь и обложной характер. В центральных и южных районах, а также в Перми вероятен мелкий, но обильный град диаметром до 1 см. Воздух прогреется до +19˚С на юге, в Перми до +18˚С.

Дожди прекратятся днём 31 мая. В регионе потеплеет. Осадки будут носить локальный характер.

Первые дни лета будут солнечными и умеренно теплыми. Однако в выходные дни (4-5 июня) в Пермском крае пройдут ливни и грозы. Ожидается незначительное похолодание.