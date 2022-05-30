Курск, 30 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Дополнительные военнослужащие и вооружение были направлены на границу Курской области и Украины после обстрелов с украинской стороны. Об этом 30 мая сообщил на оперативном совещании губернатор региона Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Министерством обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и еще прибывает вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок», — приводит его слова РИА Новости.

Также Старовойт уточнил, что все этим меры направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей Курской области.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что новые факты обстрелов киевскими боевиками территории России будут расследованы российскими следователями.