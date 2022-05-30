Южно-Сахалинск, 30 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На Сахалине в Охе получили новые квартиры 50 семей, чьи дома пострадали в результаты нефтегорского землетрясения 27 лет назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в правительстве островного региона.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Новая квартира

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Новую пятиэтажку построили в Охе на улице 60 лет СССР. Квартиры люди получают уже отремонтированные, с новой сантехникой, электроприборами и кухонными плитами. Процесс строительных работ контролировали будущие жильцы.

Придомовая территория благоустроена — уложена тротуарная плитка, установлены детская и спортивная площадки.

Для переселенцев из домов, повреждённых при землетрясении 27-летней давности в Охе строятся ещё два дома.

Всего в 2022 году на Сахалине планируют расселить 128 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 28 мая почтили память жертв крупного землетрясения, которое произошло 27 лет назад в посёлке Нефтегорск.