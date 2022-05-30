Чебоксары, 30 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. С 1 июня начнется летний купальный сезон. В этом году на водоемах Чувашии готовятся к открытию 13 пляжей. Для обеспечения безопасности отдыхающих здесь будут нести дежурство матросы-спасатели и медики, сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

ИА REGNUM Пляж

Все места отдыха обследуют специалисты МЧС России. В городе Чебоксары комплексная проверка готовности пляжей состоится 30 мая.

Подготовительная работа проводится и в районах республики. К началу лета в муниципалитетах планируется оборудовать 128 мест массового отдыха людей на воде. В проверке и очистке водоемов от мусора участвуют водолазы Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с опозданием на неделю всё-таки начнётся метеорологическое лето. Воздух прогреется до 23−28 градусов. Ощущаемая температура на солнце будет выше плюс 30.

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