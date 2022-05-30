Ялта, Крым, 30 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» вновь начнёт курсировать по маршруту между Севастополем и Ялтой с 1 июня, сообщается на сайте оператора перевозок ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Vympel-rybinsk.ru Морское пассажирское судно «Комета 120М»

Продажа билетов открывается уже с 30 мая. В этом году «Комета» будет совершать по два рейса ежедневно. Отправление из Севастополя, согласно расписанию, — в 08:00, из Ялты — в 17:00.

Стоимость билетов составит от 700 до 1000 рублей для взрослого пассажира и 350 рублей для детей от двух до 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирское сообщение по маршруту Севастополь — Ялта было впервые запущено 1 августа 2018 года.