Архангельск, 30 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Жительница Северодвинска созналась в убийстве своей матери, сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Mate Marschalko Убийство

Тело 74-лтней женщины со следами побоев было обнаружено в ее квартире 11 мая. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого была установлена причастность к избиению женщины ее 47-летней дочери.

«От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. Подследственная пояснила следователю, что ухаживала за матерью, у которой была деменция. Иногда пенсионерка вела себя неадекватно, ругалась и оказывала на нее физическое воздействие. 10 мая 2022 года между ними произошел конфликт, она не сдержалась и ударила мать рукой по лицу. В содеянном раскаивается, из-за заболевания матери длительное время пребывала в психо-травмирующей ситуации», — сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемой назначена психолого- психиатрическая экспертиза, которая позволит установить, находилась ли она на момент совершения противоправных действий в состоянии аффекта.

Как сообщало ИА REGNUM, расчленивший свою мать мурманчанин отправился в колонию на 11 лет.