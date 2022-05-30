Томск, 30 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Почти 900 кубометров крупногабаритного мусора вывезли за выходные (28-29 мая) в районах Томска. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в мэрии города.

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На улицах города в выходные работали механизированные звенья подрядчиков районных администраций. Вывозился крупногабаритный мусор с контейнерных площадок. За два дня было очищено более 80 площадок. Спецтехника доставила на полигон 880 кубометров мусора.

Региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» вывез за выходные на полигон более 2200 тонн ТКО.

Подрядчики администраций продолжают приводить в порядок контейнерные площадки Томска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют закупить 2005 мусорных контейнеров за счёт федеральной субсидии.

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