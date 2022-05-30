Ереван, 30 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Между участниками акции протеста в Ереване и сотрудниками полиции, оцепившими третий корпус правительства Армении, начались стычки. Об этом 30 мая сообщает телеканал Yerevan․Today.

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

По данным журналистов, протестующие пытаются войти в здание, а правоохранители этому препятствуют. Активисты обступили здание, заблокировав его. В ходе стычке несколько человек потеряли сознание.

Сообщается, что участники акции требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они кричат: «Армения без Никола» и «Никол — предатель».

Напомним, движение «Сопротивление», созданное оппозиционными партиями Армении, несколько недель добивается отставки Пашиняна. Его обвиняют в планах признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.