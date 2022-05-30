Кемерово, 30 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 мая, на лечении находятся 1056 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки было выявлено 83 новых носителя коронавируса. За это же время 89 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 164 311 случаев заражения коронавирусом, 160 863 человека выздоровели, 2392 пациента скончались.