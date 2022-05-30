Дюссельдорф, Германия, 30 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Актриса Хантер Шафер столкнулась с трансфобией в одном из немецких баров. Об этом сообщил портал Super.

Скриншот видео на YouTube Хантер Шафер

Как отмечает издание, Шафер пожаловалась на дискриминацию в своих соцсетях. По словам артистки, её с подругой не пустили в ночной клуб Silq в Дюссельдорфе из-за их гендерной идентичности.

ИА REGNUM напоминает, что Хантер Шафер является трансгендерной женщиной. Она известна благодаря роли Джулс в подростковом сериале «Эйфория».