* талибами — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 30 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Кандагар заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали бывшего начальника полиции уезда Горак.

Fokusutama.com Арест

Собеседник сообщил газете «8 Собх», что задержанного зовут Бочо, он находится под арестом уже два дня и о его судьбе ничего неизвестно.

При предыдущем правительстве он был начальником полиции неспокойного уезда Горак.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, поступало множество сообщений о сотнях арестов, пыток и убийств бывших силовиков.