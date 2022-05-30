Лондон, 30 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Резкая поляризация между преимущественно западными либеральными демократиями и остальным миром в восприятии России четко проявилась в ежегодном глобальном опросе об отношении к демократии, сообщает 30 мая The Guardian.

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Ежегодный индекс восприятия демократии охватывает 52 густонаселенные страны Азии, Латинской Америки, США и Европы.

В Европе 55% опрошенных высказались за разрыв экономических связей с Россией из-за спецоперации на Украине, в то время как в Азии большинство высказалось против, а в Латинской Америке мнения разделились поровну.

Отрицательные взгляды на Россию в основном характерны для Европы и других стран либеральной демократии. Положительные взгляды на Россию сохранились в Китае, Индонезии, Египте, Вьетнаме, Алжире, Марокко, Малайзии, Пакистане и Саудовской Аравии.

В 20 странах большинство считает, что экономические связи с Россией нельзя разрывать из-за украинских событий. Среди этих стран Греция, Кения, Турция, Китай, Израиль, Египет, Нигерия, Индонезия, ЮАР, Вьетнам, Алжир, Филиппины, Венгрия, Мексика, Таиланд, Марокко, Малайзия, Перу, Пакистан, Саудовская Аравия. Мнения колумбийцев разделились поровну.

Из 31 страны, где большинство высказалось за разрыв отношений, 20 находятся в Европе.

В число стран с наиболее отрицательным отношением к России вошли Польша (87%), Украина (80%), Португалия (79%), Италия (65%), Великобритания (65%), Швеция (77%), США (62%) и Германия (62%). Даже в Венгрии, чей лидер Виктор Орбан является союзником Путина, 32% негативно относятся к России. В Венесуэле чисто негативное отношение к России среди местного населения составляет 36%.

В число стран с чисто положительным отношением к России вошли Индия (36%), Индонезия (14%), Саудовская Аравия (11%), Алжир (29%), Марокко (4%) и Египет (7%).

Большинство опрошенных в Азии, Латинской Америке и Европе считают, что НАТО, США и ЕС могли бы сделать больше для того, чтобы помочь Украине. В Латинской Америке 62% респондентов считают, что НАТО сделала слишком мало, и только 6% — что слишком много. В Европе 43% считают, что Европа сделала слишком мало, а 11% — что слишком много. В Китае 34% считают, что США сделали слишком много для оказания помощи. Почти половина (46%) в мире заявили, что Европейский союз, США и НАТО делают слишком мало для помощи Украине, а 11% сказали, что они делают слишком много.