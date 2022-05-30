Москва, , 11:24 — REGNUM Начало новой торговой недели 30 мая выдалось оживленным и оптимистичным. Во многом бодрый настрой инвесторов обусловлен новостями из Китая, где власти Шанхая и Пекина, которые ослабляют коронавирусные ограничения с 1 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Рост фондового рынка Pixabay.com

«Более того, власти Пекина представили специальный план, направленный на оказание поддержки экономики мегаполиса. Программа, которая состоит из 50 пунктов, включает различного рода послабления и льготы для ряда отраслей и организаций.

На этом фоне сводный региональный индекс MSCI вырос почти на 2%, достигнув трехнедельного максимума, а Shanghai Composite повысился на 0,6%, воздержавшись от более уверенного роста из-за Moody’s. Рейтинговое агентство понизило свой прогноз по ВВП КНР на текущий год с 5,2% до 4,5%, сославшись на пандемию и ее последствия.

Впрочем, эксперты Moody’s подсластили пилюлю: во втором полугодии ожидается улучшение показателей инвестиций в активы с фиксированным доходом, а также нормализацию потребительского спроса, тогда как слабый юань должен подогреть рост экспорта.

Юань 30 мая поднялся к недельному максимуму на сочетании смягчения локдаунов и ослабления доллара США, который продолжает дешеветь по всему спектру рынка.

Индекс USD осциллирует вокруг более чем одномесячных минимумов, испытывая на прочность зону 101.50-101.40. Давление на защитный доллар сохраняется в условиях превалирующего спроса на риск, тогда как корректировка позиций перед окончанием месяца добавляет импульса.

Волатильность может повыситься в свете предстоящего диалога Джо Байдена и Джерома Пауэлла, который состоится 31 мая.

Отсутствие деталей встречи в сочетании с выходным днем на Уолл-стрит по случаю национального праздника в США может обусловить всплеск волатильности на открытии завтрашних торгов в Штатах.

В краткосрочной перспективе американская валюта, вероятно, будет оставаться в оборонительной позиции. Участники рынка, которые живут ожиданиями и любят забегать вперед, начали задумываться над тем, какой будет политика ФРС США после двух повышений ставки на 0,5% на двух ближайших заседаниях.

Все больше инвесторов склоняется к тому, что регулятор замедлит темпы ужесточения из-за растущей угрозы рецессии. Впрочем, даже в такой обстановке USD должен сохранить целостность восходящего тренда благодаря своему защитному статусу.

Фондовые площадки Европы открылись на положительной территории, подхватив эстафету у АТР и оставшись сегодня без ориентира в виде американских фьючерсов.

В ближайшее время региональные инвесторы будут переваривать данные по инфляции в Германии и показатели настроений/доверия в еврозоне.

Результаты хуже прогнозов способны ослабить оптимизм игроков, который остается хрупким и нестабильным», — пояснил эксперт.

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