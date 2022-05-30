Курск, , 11:24 — REGNUM В приграничные районы Курской области направлены дополнительные войска и вооружение. Как сообщил ТАСС, об этом на совещании 30 марта заявил губернатор Роман Старовойт.

Курский губернатор Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Минобороны направило в регион дополнительные личного состава, а также вооружение — артиллерийские и ракетные установки. Такое решение было принято в связи с участившимися обстрелами приграничных районов.

«С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны. К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья», — заявил Старовойт.