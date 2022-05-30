30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В связи с обнародованными данными Росстата о новых городах-миллионниках комментаторы в соцсетях напомнили, что Воронеж, Краснодар, Красноярск, Пермь уже были миллионниками.

Владимир Шаповалов, , 12:26 — REGNUM Известие о том, что по итогам переписи Воронеж, Краснодар, Красноярск, Пермь стали городами-миллионниками, вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Многие отмечают, что эти города разрослись за счёт малых и средних умирающих городов и деревень. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Алтайский край. Заброшенный сельский магазин в исчезающим селе Лаврентьевка © ИА REGNUM

«Население мегаполисов увеличивается не за счёт естественного прироста — рождаемости городских жителей, а за счёт притока людей из провинций и мигрантов из-за рубежа, которые вынуждены приезжать в города из-за отсутствия на местах работы и перспектив. Когда в долгосрочном векторе население государства уменьшается, но происходит увеличение мегаполисов — это негативный признак. К сожалению», — поделился мнением Алексей Ветров.

«В Краснодаре уже 1,7 млн. Но кроме постоянных пробок, переполненных детсадов, школ, перегруженных поликлиник, частых аварий на электросетях, отвратительного общественного транспорта, похвастаться нечем. А ещё проблемы с работой, жуткая жара. Вот и все достижения города-миллионника», — поделилась Наталья Понаморенко.

«Стать миллионником — это просто выгодно для администрации города и области. Положительно влияет на распределение Москвой финансовых потоков. На самом деле три из этих четырёх новичков не растут, а теряют население. Пермь когда-то была миллионником, затем потеряла этот статус — и с чего бы ей его вернуть? Растет только Краснодар. Но как же стать миллионником? А просто: присоединить всякие населенные пункты-спутники в границу города», — рассуждает Артур Скабичевский

Умирающая деревня Лаврентьевка Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Все эти города уже были миллионниками», — напоминает Игорь Валерьевич.

«Красноярск был миллионником при СССР», — соглашается Людмила Дмитриева.

«Из этих четырёх городов только один новый, это Краснодар. Остальные — Воронеж и Красноярск — ещё года полтора назад озвучили их миллионниками. Пермь ещё со времён СССР миллионник, просто колеблется то в плюс, то в минус…» — добавляет Юрий Мацун.

«Просто из малых и средних умирающих городов и деревень едут в крупные», — считает Светлана.

«Это не общий прирост населения… типа в городах, это деревня умирает», — соглашается Сергей

Бывшая школа в заброшенном алтайском селе Лаврентьевка заросла репейником Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Население в стране осталось то же, население крупнейших городов выросло. Следовательно, деревни вымирают. Урбанизация называется», — поддерживает Роман Крашенинников.

«Появление нескольких новых городов-миллионников означает, что столько-то деревень и малых городов обезлюдели. Это плохо. Необходимо расселение городов-миллионников и равномерное распределение людей. Только так мы сможем обеспечить рождаемость и сохранение страны», — поделился мнением Тарас.

«Можно было бы порадоваться этому событию, если бы при увеличении числа городов-миллионников ускоренными темпами не вымирала русская деревня. Там же погосты переполнены! А кто не умер, тот норовит сбежать в районные и областные центры. Как говорил покойный актер В. Санаев: «Выйдешь на улицу — поздороваться не с кем». А главное, никто в столицах особо и не беспокоится в плане поддержки русского села. Одна сплошная говорильня. Так что никакой радости в связи с появлением новых «миллионников» не испытываешь», — считает Владимир Харченков.

«Четыре города стали «миллионниками», а тысячи деревень и поселков «нулевниками», — иронизирует Андрей Кравцов.

«Это не только наша страна такая. Япония стареет и вымирает, но Токио растет. Урбанизация, затем агломеризация — мировая тенденция. Нечего в деревнях делать, все тянутся в города», — отметил Анатолий Ким.

«Урбанизация идет во всем мире, и снижение рождаемости — тоже. Это естественные процессы, идущие во всем мире», — соглашается Татьяна Подборнова

Один из заброшенных домов в алтайском селе Лаврентьевка Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, в 28 регионах РФ численность населения (если сравнивать с переписью 2010 года) выросла, а в остальных снизилась. Количество жителей Воронежа, Краснодара, Красноярска и Перми превысило один миллион человек.

Читайте также: В России появились еще четыре новых города-миллионника — Росстат