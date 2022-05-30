Махачкала, , 11:23 — REGNUM В Дагестане назначен новый руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям. Главой ведомства стал Артем Хрюкин. Указ о его назначении подписал глава Дагестана Сергей Меликов.

Назначение ИА REGNUM

О новом назначенце известно, что ему 51 год. Он начинал свою карьеру в бизнесе, в 2002 году перешел в Госдуму РФ, где работал в должности советника аппарата комитета по экономической политике и предпринимательству. В 2009 году перешел в госкорпорацию «Роснанотех», где работал сначала начальником отдела департамента программ стимулирования спроса, затем заместителем директора департамента.

Кроме того, Хрюкин работал на руководящих должностях в «Межрегионтеплоэнерго» («Межрегионгаз»), в »Мостотресте» Санкт-Петербурга. В последние шесть лет он возглавлял «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».