Москва, , 11:23 — REGNUM В ходе биржевых торгов курс американского доллара снижается более чем на 2,7 рубля и опустился ниже отметки в 64 рубля за одну единицу валюты США. Это 30 мая следует из данных торговой площадки.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно этой информации, по состоянию на 10:30 курс доллара снизился на 3,3%, составив 64,5 рубля. При этом курс евро также уменьшился на 3,56% и составил 67,21 рубля.

В то же время, по данным на 12:15, за доллар давали 63,86 рубля, за евро 65,95 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая равновесный курс российского рубля назвали экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.