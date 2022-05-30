Кострома, 30 мая 2022, 11:24 — REGNUM В праймериз «Единой России», предшествующем дополнительным выборам депутата Костромской областной думы по округу №3, победил главврач окружной больницы Костромского округа №1, депутат думы Костромы Владимир Храмов. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования.
За его выдвижение выступили 983 человека. Участвующая в голосовании работница областной государственной ветеринарной лаборатории Яна Смирнова получила 87 голосов, студент Костромского государственного университета Александр Смирнов — 62, пенсионерка Наталья Буканева — 52.
По предварительной информации, ЛДПР намерена выдвинуть на довыборы областного координатора партии Александра Спиридонова или экс-депутата гордумы Ивана Сабурова. Партия «Справедливая Россия — За правду» также направит кандидата, но держит его кандидатуру в секрете.
Справка: довыборы по 3 округу пройдут 11 сентября 2022 года, выдвижение кандидатов намечено на 27 июня — 31 июля. Ранее депутатом по этому округу был Иван Богданов, он стал заместителем губернатора по внутренней и информационной политике.
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