Кострома, , 11:24 — REGNUM В праймериз «Единой России», предшествующем дополнительным выборам депутата Костромской областной думы по округу №3, победил главврач окружной больницы Костромского округа №1, депутат думы Костромы Владимир Храмов. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования.

Зал Костромской областной думы

За его выдвижение выступили 983 человека. Участвующая в голосовании работница областной государственной ветеринарной лаборатории Яна Смирнова получила 87 голосов, студент Костромского государственного университета Александр Смирнов — 62, пенсионерка Наталья Буканева — 52.

По предварительной информации, ЛДПР намерена выдвинуть на довыборы областного координатора партии Александра Спиридонова или экс-депутата гордумы Ивана Сабурова. Партия «Справедливая Россия — За правду» также направит кандидата, но держит его кандидатуру в секрете.

Читайте ранее в этом сюжете: На довыборы в Костромскую областную думу заявились первые кандидаты