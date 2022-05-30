Пенза, 30 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Территория Пензенской области на неделе (30 мая — 3 июня) окажется под влиянием антициклона. В регион придёт долгожданное тепло, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Администрация города Пензы Скейт-парк в Пензе

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Пензенской области из-за близости атмосферных фронтов и наличию больших запасов влаги в почве ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами с порывистым ветром, не исключен град.

Во вторник, 31 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +8…+13 °C, днем потеплеет до +26 градусов.

В среду, 1 июня, кратковременный дождь с грозой возможен в дневное время, ночью — без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В тёмное время суток столбики термометров опустятся до +10…+15 °C, днем ожидается около 27 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области 31 мая и 1 июня днём воздух прогреется до +30 градусов, 3 июня — до +31.

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