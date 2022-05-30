Анатолий Кошкин, 30 мая 2022, 12:26 — REGNUM Длительное время уговаривавший президента РФ Владимира Путина «вернуть северные территории» бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил в интервью еженедельнику The Economist о том, что его российский партнер по переговорам не смог пойти на территориальные уступки, опасаясь недовольства своего народа.
Отвечая на вопрос журнала: «Вы жалеете, что потратили столько политического капитала и времени на Путина?», Абэ сказал:
Из ответа Абэ может сложиться впечатление, что в Сингапуре в ноябре 2018 года Путин дал согласие передать Японии «северные территории», то есть южнокурильские острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную группу Плоские, Хабомаи по-японски». И это, как у нас полагали, подтвердил пресс-секретарь президента Д. Песков, объявив, что «автоматической передачи» не будет. То есть договорились о какой-то другой форме передачи. В российских СМИ появились сообщения под заголовками «Путин отдает Курилы вместе с населением».
Однако имеющие контакты с источниками в Японии специалисты быстро узнали, что в Сингапуре Путин в очередной раз отверг претензии японского правительства на все южные Курилы. Но с пониманием отнесся к предложению Абэ, по сути, ограничить японские требования Малой Курильской грядой, под которой в России понимают остров Шикотан и гряду Плоские. Существуют документальные подтверждения того, что с первых своих контактов в качестве президента с японскими лидерами Путин соглашался вернуться к так называемому «хрущевскому компромиссу» о передаче Японии Малой Курильской гряды в виде жеста доброй воли, но после подписания мирного договора. Отсюда его пресловутое предложение о разрешении вопроса о границе по принципу «хикивакэ», то есть на условиях ничьи.
Напомним, что же произошло в Сингапуре. Переговоры Путина и Абэ проходили в режиме секретности, «тет-а-тет». Поэтому из российских СМИ было трудно понять, о чем договаривались два лидера. А вот японские источники приоткрывали завесу таинственности.
Неожиданно предложив Путину продолжить переговоры по так называемой «территориальной проблеме», но уже на основе хрущевских условий Совместной декларации 1956 года, Абэ сказал:
Если верить этой версии состоявшегося в Сингапуре разговора, можно с большой степенью уверенности полагать, что Путин был удовлетворен. Ведь именно в такой японской позиции он видел возможность реализовать свое предложение о «хикивакэ».
Однако на самом деле это было не согласием Абэ ограничиться Малой Курильской грядой, отказавшись от требований самых крупных и освоенных островов — Кунашира и Итурупа, а возвращением к пресловутой формуле ельцинских времен «два плюс альфа», по которой сдача южных Курил осуществлялась бы не одномоментно, а как бы в рассрочку, по частям.
Оценивая переговоры в Сингапуре, японский источник резюмирует: «Таким образом, фактически на переговорах в рамках формулы «два плюс альфа» стороны договорились установить границу на основе передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, а на остальных островах — Кунашир и Итуруп — выработать особые меры, обеспечивающие свободное передвижение японцев и ведение ими хозяйственной деятельности». Имелось в виду требование Токио предоставить японцам режим экстерриториальности на суверенной российской земле.
Сегодня все это — уже история. Хотелось бы верить, что в Кремле и на Смоленской площади, видя, какую злобно враждебную позицию занял Токио в отношении нашей страны, окончательно отказались от мысли задобрить «богатую Японию» территориальными уступками. Полагаю, понимают это и в Стране восходящего солнца.