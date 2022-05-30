* Талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 11:21 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщают, что они арестовали человека, пытавшегося переправить в Пакистан оружие и боеприпасы из уезда Спинбулдак провинции Кандагар.

Автомат Калашникова uzz75

Агентство «Бахтар» сообщило, что у подозреваемого были обнаружены четыре автомата Калашникова, три автоматические винтовки М16 американского производства, 900 патронов к крупнокалиберному пулемёту, 33 гранаты и другие боеприпасы.

После падения афганского правительства поступали многочисленные сообщения о контрабанде в Пакистан оружия и боеприпасов бывших афганских силовых структур.

На прошлой неделе министр внутренних дел Пакистана подтвердил, что в машине членов партии PTI было обнаружено несколько винтовок M16, а также другое оружие и боеприпасы.