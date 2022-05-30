Чебоксары, 30 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Чувашии с опозданием на неделю всё-таки начнётся метеорологическое лето. Погоду в Чувашии начал определять антициклон: в ближайшие два-три дня он защитит республику от осадков, воздух прогреется до 23−28 градусов. Ощущаемая температура на солнце будет выше плюс 30, сообщил 30 мая ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Гроза

Пик потепления придётся на пятницу, 3 июня. В этот день может пройти первая летняя гроза, которая будет связана с прохождением холодного фронта. Локальные ливневые дожди ожидаются и в субботу. А с воскресенья снова будет сухо. При этом, несмотря на смену воздушной массы, показания термометров не сильно изменятся. В дневные часы по-прежнему будет выше 20 градусов. По предварительным прогнозам, есть вероятность небольшого похолодания 8−9 июня.

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