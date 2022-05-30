Петропавловск-Камчатский, , 11:21 — REGNUM Военным самолётом с Камчатки отправлено 17 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса — сначала груз доставят в Ростовскую область, а потом в ЛДНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«Сбор гуманитарной помощи осуществлялся различными организациями. Большой вклад внесли такие компании, как «Малкинское», Колхоз им. В. И. Ленина, Тымлатский рыбокомбинат, «Ямсы». В сборе приняли участие общественники: ассоциация волонтёрских центров, общероссийский народный фронт, а также правительство Камчатского края, «Красный крест» и многие неравнодушные жители региона. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто помогал», — рассказал руководитель «Молодёжки ОНФ» в Камчатском крае Александр Бессонов.

В апреле для беженцев из Донбасса на собранные камчатцами средства было закуплено 30 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв автомобиля в центре Мелитополя прогремел во время раздачи гуманитарной помощи, ранения получили волонтеры.