Пермь, 30 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Перми антимонопольная служба признала обоснованной жалобу на проведение конкурса по капитальному ремонту ул. Окулова, сообщает издание Business Class.

Благоустройство

Комиссия пришла к выводу, что порядок оценки заявок не соответствует законодательству. В адрес заказчика выдано предписание с требованием отменить протокол подведения итогов конкурса, внести изменения в документацию и продлить срок подачи заявок. Закупку отменили 24 мая.

Стоит отметить, согласно проекту благоустройства, на ул. Окулова должен появиться широкий прогулочный бульвар с зонами для отдыха, парковками для автомобилей и велосипедов. Стартовая цена контракта составляла 41,6 млн рублей.