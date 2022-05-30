Еманжелинск, Челябинская область, 30 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Житель Еманжелинска Челябинской области отдал мошенникам более 550 тыс. рублей после разговора с «сотрудницей технического отдела» банка. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пострадавшим оказался гражданин 1992 года рождения. Неизвестная напугала его попыткой списания денег с его счёта. Якобы от его имени некие лица оформили кредит на 350 тыс. рублей и подали заявку на смену контактного номера телефона. А затем убедила его взять кредит и перевести все деньги на некий счёт.

Также полицейские выяснили, что под диктовку мошенников гражданин изменил свой лицевой счёт в банке, снял 200 тыс. рублей и положил их в «безопасную ячейку» в одном из банкоматов. Затем взял кредит в 350 тыс. рублей, обналичил деньги и перевёл все средства мошенникам.