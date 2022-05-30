Кабул, 30 мая 2022, 11:16 — REGNUM В афганской провинции Парван пожилой мужчина в кишлаке Мианшах погиб от рук вооружённых грабителей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство
Убийство

Согласно источникам, мужчина был муэдзином (служитель мечети или один из прихожан, совершающий призыв мусульман на молитву — прим. ИА REGNUM) сельской мечети и был убит ворами при входе в мечеть.

Собеседники издания уточнили, что мужчина был убит из-за того, что не стал отдавать грабителям ключи от ворот мечети.

Отметим, что за последние несколько месяцев в различных частях страны участились вооружённые ограбления.