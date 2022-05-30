Кабул, 30 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван пожилой мужчина в кишлаке Мианшах погиб от рук вооружённых грабителей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Согласно источникам, мужчина был муэдзином (служитель мечети или один из прихожан, совершающий призыв мусульман на молитву — прим. ИА REGNUM) сельской мечети и был убит ворами при входе в мечеть.

Собеседники издания уточнили, что мужчина был убит из-за того, что не стал отдавать грабителям ключи от ворот мечети.

Отметим, что за последние несколько месяцев в различных частях страны участились вооружённые ограбления.