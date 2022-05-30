30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление вице-канцлера ФРГ, министра экономики Роберта Хабека о том, что единство Европейского союза в вопросе антироссийских санкций начинает рушиться.

Оксана Переможенко, , 12:27 — REGNUM Единство Европейского союза в вопросе антироссийских санкций «начинает рушиться» перед саммитом (состоится 30 мая), на котором будет обсуждаться нефтяное эмбарго и план сокращения зависимости от энергоресурсов из России. Об этом, как сообщает Reuters, заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы увидели, что бывает, когда Европа едина. Что касается завтрашнего саммита — надеюсь так и продолжится. Но сейчас это единство начинает рушиться», — сказал он.

Политик также призвал ФРГ выступить на саммите с единой позицией, а не воздерживаться на голосовании в связи с разногласиями внутри правительства Германии. Аналогичный призыв Хабек адресовал другим странам Европейского союза.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Вице-канцлер ФРГ заявил, что единство ЕС в отношении санкций против РФ «начинает рушиться». Ну вы чего… Россияне только во вкус вошли», — с юмором комментирует новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Только начало! Хотим полного развала Европы! Украинцы нам в помощь!» — отметил Oleg.

«Единство по санкциям начинает рушиться — в будущем и НАТО развалится», — пишет Rikou.

«А какое может быть единство в странах с разной экономикой? Хоть и вроде бы единая Европа, а хлеб у всех разный, так и санкции бьют всех по разному», — отметил Мещеряков.

«Перемога (победа — О. П.) превращается… Превращается перемога… В элегантную зраду (поражение — О. П.)», — шутит Мария.

«Ой, да я вас умоляю! Он так говорит, будто оно когда-то было! Венгры с первого дня заявили о том, что они не согласны! Да и заставляют их лишь политикой «выкручивания рук»!» — отреагировал Alexander.

«Вот же ж… Ведь еще даже лето не началось», — смеется Avdrug.

«Оказывается «стрелять себе в ногу» — глупая затея, как минимум, это больно», — с сарказмом написал Саша.

«Как только Россия двинулась вперед, начинаются танцы с бубнами», — добавила Нelga V.

«Гулять, так гулять! Давай эмбарго!» — пошутил Дмитрий.

«Да чего так быстро сдулись-то? Я надеялся увидеть инфляцию в 1000% с отказом от газа и нефти, а они…» — иронизирует Skittles Bars.

Урсула фон дер Ляйен European Union 2020

«Все слова неправильно расставил: единственное, что начинает рушиться после санкций — это ЕС. Так правильнее», — отметил XAN.

«Сначала санкции, а потом трезвонят — хлебушек им подай, да пошли вы…» — не выдержала Juliya.

«Ребята, ну вы там соберитесь, что ль! Ещё зима не пришла, а у вас все рушится», — смеется Elena.

«Давайте шестой пакет», — добавила Алла.

«А что такое, Европа? Пакеты с пакетами закончились?» — недоумевает Olga.

«Да вся Россия забросила сериалы смотреть, у нас теперь любимое мыло «Как ЕС выкрутится от своих же санкций». В главных ролях Урсула что-то там, Олаф колбаса Шольц и прочие звёзды», — иронизирует Anna.

«Я требую продолжения санкций. Нужно реально выбрать какой-то день и праздновать введение санкций», — смеется Дмитрий.

«Европа рушится, в НАТО и в Европе единство рушится, и только Россия продолжает объединяться и возрождаться», — отреагировал Y. L.

«Что русскому хорошо, немцу — смерть», — ответил ему (Y. L.) «Всем Привет».

«Они сами себя высекли. Горжусь Путиным, он даже ещё пальцем не погрозил, а Европа уже лежит», — добавила Лора.

«Вы не понимаете! Тем самым Россия опять проиграла Европе, ибо не успела в полной мере ввести ответные санкции. Европа не позволила это сделать России! (скоро во всех газетах)», — отметил Илья.

«А оно было, единство-то?» — спросил Anton.

«Лебедь, рак и щука? И причём несколько лебедей, несколько раков и несколько щук! Вот оно, мнимое единство Европы! Кто в лес, кто по дрова!» — подытожила Yulia.