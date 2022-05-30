Москва, 30 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В России в феврале–марте 2022 года банки существенно сократили запасы драгоценных металлов, передаёт 30 мая РБК.

Золото

Согласно данным ЦБ РФ, за два месяца объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд рублей, или 17,2%.

По состоянию на 1 апреля, запасы золота упали на 20%, или 11,4 тонны. А в начале года в банках хранилось 43,8 тонны золота.

Остатки на счета российских банков, на которых отражаются подобные активы, составили 227,3 млрд рублей, то минимум с августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, золотовалютные запасы России хранятся на территории Российской Федерации.

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