30 мая 2022 | Время чтения 6 мин

В Югре законодательная власть на очередном заседании 26 мая нашла, чем удивить жителей региона и страны. Депутат думы ХМАО Михаил Селюков (ЛДПР) внёс на рассмотрение регионального парламента предложение о сокращении названия автономного округа.

Елена Миронова, , 12:27 — REGNUM В Югре законодательная власть на очередном заседании 26 мая нашла, чем удивить жителей региона и страны. Депутат думы ХМАО Михаил Селюков (ЛДПР) внёс на рассмотрение регионального парламента предложение о сокращении названия автономного округа.

Югра Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что бросается в глаза — у нас есть название субъекта, прописанное Конституцией Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Если брать идеологему, то в Конституции есть у нас Российская Федерация — Россия: сокращённое название, которое прописывается. Более того, у других субъектов РФ тоже есть сокращённые названия, в Татарии — это Татарстан, Саха — Якутия. Возможно ли было прописать короткое название Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, все-таки не просто автономный округ, а Югра?» — цитирует Селюкова «Агентство нефтегазовой информации».

Руководитель аппарата губернатора Югры Анатолий Уткин в свою очередь заявил, что находит нецелесообразным переименовывать автономный округ.

«Во-первых, необходимо отметить, что на федеральном уровне, если память мне не изменяет, нет регламентов для региональных нормативно-правовых актов, какую формулировку допускать. Во-вторых, есть, если я не ошибаюсь, постановление думы автономного округа, где указывается порядок сокращения. Что касается, конкретно «автономного округа», либо «Югра», с моей точки зрения, должно быть однотипное наименование, сокращённое во всех документах без исключения», — цитирует издание Уткина.

Девятое заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры седьмого созыва Dumahmao.ru

Спикер парламента Югры Борис Хохряков не стал пресекать на корню данную инициативу, а предложил вернуться к обсуждению вопроса о переименовании в июне.

В группе «(Z) ХМАО ДТП ЧП (V)» в социальной сети «ВКонтакте» открыто голосование по поводу изменения названия автономного округа. Народного избранника поддерживают 27% участников группы, против — 73%. На сегодня проголосовали более 200 человек. В комментариях югорчане ополчились на Селюкова, некоторые и вовсе подняли на смех.

«На переименование нужно будет потратить энную сумму бюджетных денег. Бестолковая идея! Как и составление всяческих рейтингов уровней жизни и прочее. Пустая трата денег! Под названием «Югра» лучше жить будем?» — спрашивает Михаил Т.

«Вообще-то, ХМАО — это земля хантов и манси. Но кто-то, похоже, хочет, чтобы это забылось», — полагает Нелли К.

«Куча проблем в округе, и они точно не в названии округа заключаются», — отмечает Владислав Т.

«Мы живём на землях ХМАО, а не Югры. Не видел такого народа «югры», а хантов с манси знаю … Вот так же в Америке с индейцами поступили, согнав их с земель в резервации, лишив исконных названий территорий. Так и наши законотворцы …» — возмущён Амир Г.

«Наконец решится главная проблема региона. Выделите этим господам 100 500 миллионов», — иронизирует Евгений П.

«В округе других же проблем не осталось. То герб им не понравился, теперь название округа, дальше, видимо, флаг будут менять и историю переписывать. А дороги весной смыло вместе со снегом, берут и бюджет осваивают — это же бездонная бочка», — отмечает Данила О.

«Шумим, братец, шумим! Репетиловщина, непристойный фарс», — резюмирует Виктор С.

«Предлагаю депутату Селюкову вообще слово на думе не давать — раз ему так трудно произносить название нашего субъекта Федерации», — выдвигает инициативу Юрий Ф.

Михаил Селюков Dumahmao.ru

Корреспондент ИА REGNUM обратился с просьбой прокомментировать предложение Селюкова о переименовании Ханты-Мансийского автономного округа — Югры тюменского политолога Александра Лобова.

«Есть выражение «такого друга даже врагу не пожелаешь», на мой взгляд, наиболее точно характеризует окружного парламентария, — отметил эксперт. — Месяц назад Селюков заявил на заседании думы Югры, что региональные власти, предоставляя бесплатное жилье детям-сиротам, достигшим 18-летия, «разводят» иждивенчество. Чуть ранее он озаботился вопросом, не развращают ли югорчан меры государственной социальной поддержки. Сейчас Михаил Селюков предложил сократить величественное название нашего региона до «четырех букв». Вместо «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра» оставить только «Югра». Я понимаю и разделяю нескрываемое раздражение председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова. По таким популистским и резонансным инициативам и заявлениям жители Югры судят в целом о государственном органе и всех его депутатах».

«Что касается предложения Селюкова о сокращении названия Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, исключив из его наименования названия коренных малочисленных народов ханты и манси, считаю это контрпродуктивным, нецелесообразным и подразумевающим под собой никому не нужную излишнюю бюрократию и трату лишних бюджетных средств на внесение изменений в разного рода документы. В соответствии с указом президента РФ от 25.07.2003 года, полное официальное наименование региона — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. И только оно может официально использоваться. В автономном округе множество проблемных вопросов, на решение которых депутату и стоило бы направить все свои силы и энергию», — подчеркнул политолог.

Мнение Александра Лобова поддержали в Сети.

«Лучше бы Селюков взял пакет — да мусор пособирал по городу, больше бы было толку. В реках истребили рыбу, нищета и скрытая безработица процветают, кругом стоят недостроенные, заброшенные дома, больницы строят десятилетиями, а бедолаге название округа не нравится», — подытожила общее негодование Сургутянка.

И парламентарий Селюков пока что может лишь утешиться лишь виртуальными 27% поддержавших его идею о переименовании округа жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. А это не так уж и мало.