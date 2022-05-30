Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга, глава администрации губернатора Валерий Пикалев прибыл в Мариуполь (Донецкая Народная Республика) для решения вопросов оказания первоочередной помощи в восстановлении города. Об этом 30 мая сообщил глава Мариуполя Константин Иващенко в своём Telegram-канале.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Вице-губернатор Петербурга совместно с главой Мариуполя посетил главные городские объекты, которые пострадали от действий вооружённых формирований Украины.

«Подписали соглашение о намерениях, петербуржцы займутся восстановлением Октябрьского района Мариуполя. Планируется масштабное строительство жилья, сейчас рассматриваем варианты размещения стройплощадки», — отметил Константин Иващенко.

Он поблагодарил Петербург за начавшееся оказание поддержки в восстановлении города.

Напомним, что Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Смольный уже сформировал штаб по контролю за оказанием помощи городу ДНР.

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