Ереван, , 11:12 — REGNUM Оппозиционные партии Армении возобновили 30 мая протесты в Ереване. Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Протесты в Ереване Photolure

По данным журналистов, колонны протестующих выдвинулись по разным направлениям. Одна из них подошла до 3-го корпуса здания правительства.

Сообщается, что протестующие требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они кричат: «Армения без Никола» и «Никол — предатель».

Напомним, с 1 мая в Ереване масштабные протестные акции проходят почти каждый день. Они выбрали тактику акций неповиновения. Протестующие перекрывают движение транспорта на улицах или блокируют входы в государственные учреждения.

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