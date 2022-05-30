Москва, 30 мая 2022, 11:11 — REGNUM В ходе российской спецоперации на Украины было уничтожено свыше 450 установок реактивных систем залпового огня ВСУ, заявил 30 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.