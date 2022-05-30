Москва, , 11:11 — REGNUM Украинские военные лишились 15 беспилотных летательных аппаратов. Украинские дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны ВС РФ. Также были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч». Об этом 30 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Беспилотник U.S. Air Force

Кроме того, ракетные войска и артиллерия уничтожили четыре украинские установки РСЗО «Град» и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолёта, 128 вертолётов, 1 064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов», — уточил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили два летательных аппарата украинских военных. Так, украинский вертолёт Ми-24 был сбит над населённым пунктом Гусаровка Харьковской области. Кроме того, в районе Кремидовки Одесской области в воздухе был сбит доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолёт воздушных сил Украины.

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Днём ранее, 25 мая, российские средства ПВО в воздухе сбили украинский вертолёт Ми-8 и 11 беспилотных летательных аппаратов.

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