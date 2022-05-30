Лос-Анджелес, США, 30 мая 2022, 11:11 — REGNUM Компания Disney выпустила трейлер второго сезона анимационного сериала Star Wars: The Bad Batch («Звёздные войны: Бракованная партия»). Об этом сообщил DTF.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США
Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Новый сезон расскажет о дальнейшей судьбе нескольких солдат Республики после окончания Войн клонов и возникновения Империи. Как отмечает издание, в продолжении шоу можно увидеть императора Палпатина и джедая из расы вуки, вооружённого световым мечом.

Добавим, что премьера второго сезона «Звёздных войн: Бракованная партия» запланирован на осень 2022 года. Точная дата пока неизвестна.

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