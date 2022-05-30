Лос-Анджелес, США, 30 мая 2022, 11:11 — REGNUM Компания Disney выпустила трейлер второго сезона анимационного сериала Star Wars: The Bad Batch («Звёздные войны: Бракованная партия»). Об этом сообщил DTF.
Новый сезон расскажет о дальнейшей судьбе нескольких солдат Республики после окончания Войн клонов и возникновения Империи. Как отмечает издание, в продолжении шоу можно увидеть императора Палпатина и джедая из расы вуки, вооружённого световым мечом.
Добавим, что премьера второго сезона «Звёздных войн: Бракованная партия» запланирован на осень 2022 года. Точная дата пока неизвестна.
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