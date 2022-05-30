Лос-Анджелес, США, 30 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Компания Disney выпустила трейлер второго сезона анимационного сериала Star Wars: The Bad Batch («Звёздные войны: Бракованная партия»). Об этом сообщил DTF.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Новый сезон расскажет о дальнейшей судьбе нескольких солдат Республики после окончания Войн клонов и возникновения Империи. Как отмечает издание, в продолжении шоу можно увидеть императора Палпатина и джедая из расы вуки, вооружённого световым мечом.

Добавим, что премьера второго сезона «Звёздных войн: Бракованная партия» запланирован на осень 2022 года. Точная дата пока неизвестна.