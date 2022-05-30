Москва, , 11:10 — REGNUM Работа в обычном режиме возобновлена визовым центром Италии в России после того, как ранее он прекратил прием документов на визу у ряда граждан по причине отсутствия возможности провести оплату консульского сбора. Об этом 30 мая говорится в сообщении итальянского визового центра.

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«Сообщаем вам, что визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме», — указывается в сообщении.

Отметим, 26 мая посол Италии в РФ Джорджо Стараче рассказал, что ограничение работы итальянских визовых центров связано с санкциями Банка России, наложившего ограничения на российский Банк Интеза, являющийся дочерним банком группы Intesa Sanpaolo и обслуживающий связанные с оплатой консульского сбора транзакции.