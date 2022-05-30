Благовещенск, 30 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Приамурье 2260 одиннадцатиклассников 30 мая сдали ЕГЭ по русскому языку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Сдача государственного экзамена по русскому языку проходит в два этапа. По предварительным оценкам, во втором этапе 31 мая примут участие 1,5 тыс. человек.

ЕГЭ длился 3,5 часа. За это время одиннадцатиклассникам было необходимо выполнить 27 заданий.

«Русский язык наряду с математикой является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки», — прокомментировали в Региональном центре обработки информации Амурского областного института развития образования.

ЕГЭ по профильной математике состоится 2 июня, а по базовому уровню — 3 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья утром 30 мая поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях трёх школ, среди которых школа №26 — она является пунктом проведения ЕГЭ.