Донецк, 30 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 10:35 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в 10:32 в СЦКК зафиксировали атаку по Донецку с позиций в городе Авдеевка.