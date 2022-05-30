Обнинск, Калужская область, , 12:23 — REGNUM Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского» (научный дивизион ГК «Росатом») в Обнинске Калужской области с начала 2022 года поставил в медицинские клиники страны более 12 тыс. микроисточников йода-125, используемых для брахитерапии злокачественной опухоли предстательной железы. Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов ФЭИ Максима Самсонова.

Микроисточники йода-125, используемые для брахитерапии злокачественных опухолей Пресс-служба АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»

Производство микроисточников полностью импортонезависимо и сертифицировано. Продукт научного института не отличается от иностранных аналогов по качеству, его стоимость обходится в два раза дешевле.

«Благодаря использованию отечественных разработок наше здравоохранение получает существенную экономию денег и возможность увеличить количество вылеченных людей, а также продолжить научную работу и исследования. В ФЭИ разработана оригинальная технология изготовления капсул и равномерного нанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника, что позволяет создать равномерное распределение дозного поля по поверхности стренда. Мощность линии производства микроисточников в стрендах составляет до 50 тысяч в год», — отметил Максим Самсонов.

Брахитерапия злокачественной опухоли предстательной железы — контактная лучевая терапия, при которой осуществляется временная или постоянная установка радиоактивного микроисточника облучения непосредственно в пораженную опухолью ткань. Излучение происходит непосредственно в опухоли при минимальном поражении прилегающих органов и тканей пациента.

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