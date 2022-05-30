Кишинёв, 30 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Руководство Молдавии возвращает Национальному банку средства по делу об «украденном миллиарде» из государственного бюджета, то есть за счёт граждан. Об этом 30 мая заявил в своём телеграм-канале находящийся под домашним арестом экс-президент республики Игорь Додон.

Dodon.md Игорь Додон

«В прошлом году, согласно графику выплаты задолженностей Нацбанку, правительство должно было выплатить 867,9 млн леев (около $45,5 млн), однако смогло собрать лишь 104,3 ($5,5 млн). Остаток суммы в размере 763,6 млн леев был выплачен из госбюджета», — написал Додон.

Он отметил, что из внебюджетных средств деньги были взяты от продажи остатков активов банков, участвовавших в хищении средств, а из украденных денег не вернули «ни лея». Экс-президент отметил, что власти возмещают убытки Нацбанку вместо увеличения зарплат и пенсий, а расследованием кражи денег не занимаются, хотя и обещали.

«До этого года из бюджета на эти цели было выделено почти 5 млрд леев (около $260 млн). Только в этом году на покрытие «кражи века» из госбюджета потратят почти 1 млрд леев», — добавил Додон.

Напомним, в 2014 году из трёх молдавских банков был выведен $1 млрд. Следствие по делу продолжается, результатов нет.