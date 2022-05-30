Кемерово, , 11:05 — REGNUM В Кемеровской области промышленные предприятия представили экскурсионные маршруты для туристов. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«Сейчас в туристической отрасли мы открываем новые горизонты. В регионе заложен огромный потенциал — нам есть что показать и чем привлечь туристов, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Только за три года туристический поток в Кузбасс вырос более чем в полтора раза и всё чаще наш регион привлекает гостей своим промышленными возможностями».

Первыми промышленные экскурсионные маршруты продемонстрировали КАО «Азот» и «Кедровском угольном разрезе». Следующими туристов готовы принять ООО «ОК «Сибшахтострой» и АО «Славянка».