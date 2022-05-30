Нальчик, 30 мая 2022, 11:04 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии совершил жесткую посадку парапланерист. Инцидент произошел утром 29 мая. Мужчина получил травмы рук и ног, для его спасения были вызваны спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС,
В соцсетях сообщили, что 55-летний спортсмен не рассчитал высоту и упал, сломав обе ноги и получив перелом стопы и челюсти. В спасении пострадавшего участвовали волонтеры.