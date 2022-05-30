Нальчик, 30 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии совершил жесткую посадку парапланерист. Инцидент произошел утром 29 мая. Мужчина получил травмы рук и ног, для его спасения были вызваны спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС,

07.mchs.gov.ru Спасатели в горах

«В 1050 29 мая поступило сообщение о том, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист 1967 года рождения из города Нальчик совершил жесткую посадку. В 13:45 спасатели спустили пострадавшего и с травмами конечностей передали сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

В соцсетях сообщили, что 55-летний спортсмен не рассчитал высоту и упал, сломав обе ноги и получив перелом стопы и челюсти. В спасении пострадавшего участвовали волонтеры.