Донецк, 30 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В 10:32 в СЦКК зафиксировали атаку с позиций в городе Авдеевка. По Донецку выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.