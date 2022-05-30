Москва, 30 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Когда ты «списываешь» население области, которую ты считаешь своей и совершаешься терракот по время раздачи гуманитарной помощи, то перестаёшь быть защитником, ты — террорист, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя мощный взрыв в Мелитополе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«Государственная дума РФ должна признать Вооруженные силы Украины, Верховную Раду и президента Владимира Зеленского террористами и террористическими организациями», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 мая в центре Мелитополя Запорожской области Украины прогремел мощный взрыв.

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