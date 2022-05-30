Киев, 30 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. С просьбой к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выпустить его в Нидерланды обратился экс-президент Украины Петр Порошенко. Она написал об этом 30 мая в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«После того, как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», — отметил он в своем сообщении.

Также бывший украинский президент уточнил, что он намерен отправиться на конгресс и саммит Европейской народной партии, для чего у него имеются официальное приглашение и оформленная командировка, которые подписаны председателем Верховной рады страны.

При этом Порошенко добавил, что также он собирается встретиться с руководителями ЕС, а также лидерами европейских партий и правительств стран сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких последних дней экс-президент Украины Петр Порошенко дважды пытался покинуть территорию Украины, однако его не выпускали из страны пограничники.