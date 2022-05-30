Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Более четырех десятков испытаний теплосети пройдут в 11 из 18 районов Санкт-Петербурга в ближайшие четыре дня, предупредили 30 мая в пресс-службе ГУП «ТЭК Петербург».

Пресс-служба Колпинского района СПб. ГУП «ТЭК СПб»

Так, с понедельника, 30 мая, по пятницу, 3 июня, предприятие проведет 48 испытаний в Выборгском, Московском, Красногвардейском, Калининском, Кировском, Колпинском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах Северной столицы.

«В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов», — отметили в ГУПе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в преддверии нового отопительного сезона теплоэнергетики проведут в зоне ответственности «ТЭКа» 260 испытаний.