Донецк, 30 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В 9:55 зафиксирована очередная атака с позиций в населённом пункте Новгородское. Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки при обстрелах украинских войск на территории ДНР погибли четыре человека.