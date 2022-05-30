Грозный, 30 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил встречу членам батальона Джохара Дудаева, которые могут находиться в районе Северодонецка в ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

По его словам, руководство Чечни неоднократно получало информацию о том, что члены батальона Дудаева «находились на той стороне».

«Если там кто-то есть из представителей нашей национальности, но вряд ли настоящий чеченец на той стороне (на стороне украинских войск) будет, но если он там есть, он является нашей «целью номер один» и мы будем искать, где бы они ни находились, и решать вопрос, чтобы они не мешали людям жить», — сказал он журналистам.

Он предложил «этим людям, если у них есть такой батальон, пусть они подойдут хотя бы к одной позиции и проявят себя».